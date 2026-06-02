25年に解散したロックバンド「thepillows」のボーカルで、シンガー・ソングライターの山中さわおが2日、自身のXを更新。咽頭炎の影響で歌唱が困難なため、同日開催予定だった高松公演を中止することを発表した。5月31日の広島公演も開催当日に中止を発表していた。「山中さわお＆ELPIS Daydream again tour高松公演中止のお知らせ」と題した文書を公開。「本日、開催を予定しておりました『』高松DIME公演は、先日発症しまし