ロシア軍が2日未明、ウクライナ各地に大規模なミサイル攻撃とドローン攻撃を行い、これまでに13人が死亡、100人以上がけがをしました。ウクライナ空軍は2日、ロシア軍がミサイル70発以上とおよそ650機のドローンによる大規模攻撃を行ったと発表しました。首都キーウでは市内7つの地区が攻撃を受け、集合住宅のほか、診療所や幼稚園などが被害を受けました。キーウのクリチコ市長によりますと、これまでに4人の死亡が確認され、子ど