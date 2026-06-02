「広島（降雨中止）日本ハム」（２日、マツダスタジアム）日本ハム・新庄剛志監督が２４年度ドラフト１位の柴田獅子投手を４日の同戦に先発させることを明言。ＤＨがないセ・リーグ本拠地のゲームで二刀流テストを実施する考えも明かした。「打席にも立てるしね。今回はどうしても見たいと。今のピッチャーの中でもトップレベルの球を投げているし、去年もすごかったじゃないですか」と説明した指揮官。「打つ方が増えたので