松江市の末次公園に建立されたマハトマ・ガンジーの胸像＝2日午後島根、鳥取両県の5市でつくる中海・宍道湖・大山圏域市長会はインド政府から贈られたマハトマ・ガンジーの胸像を松江市内の公園に建立し、2日、除幕式を開いた。胸像は高さ約2メートルで、松江市役所近くにある末次公園に建立された。式典に参加したナグマ・モハメド・マリック駐日インド大使は「美しい宍道湖が見える場所でうれしい」と語った。中海・宍道湖