ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手が3日のヤクルト戦（神宮）に先発することが発表された。ヤクルトは高橋奎二投手が先発する。毛利はここまで8試合に登板して2勝2敗、防御率4・05。前回5月27日の広島戦は自己最短の3回での降板となったが、「自分的には感覚悪くなかった」と振り返った。ヤクルト戦を見据え「セ・リーグ主催ってなると、交代のタイミングも早くなってしまうと思うので、なんとか点取られないように。前