台風6号の影響で、2日午後、宮崎県の広渡川などにレベル4氾濫危険警報が発表されました。危険警報が出されるのは初めてです。台風6号はこのあと、3日の朝ごろには東京都心を直撃する可能性が高まっていて、警戒が必要です。台風6号が最接近した宮崎市の午後の様子です。災害級の大雨をもたらす線状降水帯の発生予測は現在、宮崎市など九州南部に加え、四国、近畿、東海で出されています。そして先ほど、宮崎県の広渡川などで氾濫の