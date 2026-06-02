座間市役所（資料写真）台風６号の接近に伴い、神奈川県座間市は２日午後４時から市公民館やコミュニティーセンターなど３カ所を自主避難所として開設し、３日には北地区、東地区の文化センター２カ所を追加で開設する。全市立小中学校は３日、臨時休校する。綾瀬市は２日午後５時から、高齢者福祉会館や各自治会館など計１５カ所を風水害時避難所として開設する。全市立小中学校は３日、臨時休校する。