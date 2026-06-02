ラピッドテソーロ（牝２歳、美浦・畠山吉宏、父キタサンブラック）は母がデビューから４連勝で全日本２歳優駿を制し、１７年のＮＨＫマイルＣで２着と芝、砂問わず活躍したリエノテソーロだ。畠山吉宏調教師は「先週はＷコースで１１秒台（ラスト１ハロン１１秒６）で走れていたし、いいものはあると思います。お母さんは北海道でデビュー（札幌・芝１２００メートル）ということもあり、函館も視野に入れて調整しています」と