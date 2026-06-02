不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。被告人質問の証言台に立った斉藤被告は初公判時同様、無罪を主張。今後の芸能活動にも言及した。初公判時に職業を「芸人」と回答した斉藤被告。現在について「芸能活動はできていない」とした。今後の芸人としての活動には「今は考える立場にない。断定して言えない」と明