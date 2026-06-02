歌手で俳優の福山雅治の公式キャラクター「ちぃましゃ」のＬＩＮＥ公式スタンプが、１日から販売開始された。「ちぃましゃ」は、福山と荘口彰久がパーソナリティを務めるラジオ番組「福山雅治と荘口彰久の『地底人ラジオ』」に寄せられた、リスナーからのメッセージをきっかけに誕生。「ネーミング総裁選」と銘打ったリスナー投票を経て、「ちぃましゃ」と名付けらた。今回、自身のファンクラブサイト「ＢＲＯＳ．」の開設３