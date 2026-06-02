櫻坂４６が２日、公式サイトでこの日千葉・ららアリーナ東京ベイで予定していた「四期生ライブ」を予定通り開催すると発表した。同グループは「１３時時点での天候情報、公共交通情報を鑑み、検討いたしましたところ、時間通りに開催をする予定です」と報告。「ご来場されるお客様におかれましては、最新の気象情報ならびにご利用予定の交通機関の運行情報をご自身でもご確認のうえ、早めのご来場をお願い申し上げます。ただし