歌手・菅原洋一さんの訃報に歌手・クミコが２日、所属レコード会社を通じ追悼コメントを発表した。クミコは「歌い手なら、こう生きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました」と語り「コロナ禍の最後のころ、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然湧くように涙があふれたことを思い出します」と振り返った。さらに「素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブラボーは菅原さんのためにある言