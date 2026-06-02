７人組ボーイズグループ「ＡＥＮ（エイエン）」が、２７日に東京・ＳＧＣホール有明でショーケースを開催する。芸能事務所「アミューズ」とガールズグループ「ＩＶＥ」などを輩出している韓国の芸能事務所「ＳＴＡＲＳＨＩＰＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」がタッグを組みスタートさせたプロジェクトから誕生したグループ。メンバーは日本出身の３人と韓国出身の４人で構成され、アジアから世界への活躍を目指して活動を本格始