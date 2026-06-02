不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。斉藤被告は改めて無罪を主張。「（Ａさんが）受けとめているのは明白」とし、実刑判決をのぞむＡさんと徹底抗戦の姿勢を見せた。裁判が始まって３か月、ついに被告人質問の証言台に立った。首はバウムクーヘン販売の影響で真っ黒に日焼けしていた。冒頭に裁判長から説明を