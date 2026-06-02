料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集なん。編集歴26年の間には、料理以外に生活情報、旅や美容ページなどを幅広く担当。撮影の手みやげにいいものはないか、常にアンテナを張っている。創業は1976年。50年もの間、東京・赤坂見附で多くの人に愛されている「西洋菓子 しろたえ」。朝から晩まで行