【モデルプレス＝2026/06/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が6月1日、自身のInstagramを更新。ボブヘアを披露した。【写真】「今日好き」出身美女「天才的に可愛い」と話題のイメチェンヘア◆細川愛沙、ボブヘア公開細川は「またボブに戻したよ」とコメント。4月18日にロングヘアをバッサリカ