【モデルプレス＝2026/06/02】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが6月1日、自身のInstagramを更新。夫とのデートでのキャミソールのコーディネートを公開した。【写真】新婚の33歳美人YouTuber「可愛すぎる奥様」キャミソール姿で夫とデート◆さおりん、キャミ姿で夫とデートさおりんは「旦那とラーメンデート」とコメントし、写真を投稿。ラーメンや餃子などの写真とともに、白いキャミソールの上に肩を抜いて