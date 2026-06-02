【モデルプレス＝2026/06/02】クリエイターのおさきが5月31日、自身のInstagramを更新。妹とのお揃いのパジャマ姿を公開した。【写真】人気クリエイター「美人姉妹」と話題の妹顔出し◆おさき、妹とお揃いパジャマ姿公開おさきは「韓国で買ったおそろパジャマで飛行機〜 うーちゃんはラプンツェル見ててわたしは爆睡してました」とコメント。自身は水色、妹は白地の、星とロゴの総柄のショート丈カーディガンとショートパンツのパ