台風6号の接近に伴い、県内18市町村のおよそ64万人を対象に避難情報が出ています。 ▼警戒レベル4の避難指示が出されているのは垂水市、徳之島町、三島村の全域と、志布志市の一部地域です。 また、▼警戒レベル3の高齢者等避難が日置市、いちき串木野市、枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市、阿久根市、出水市、霧島市、伊佐市、姶良市、鹿屋市、曽於市、大崎町に出されています。 ・ ・ ・