今月のお客様のご依頼は……部屋に本を飾りたいです。装丁が素敵なものや、印象的なシーンが描かれた作品、ありませんか？今回の選書担当書店員芸人 カモシダせぶんさん芸人活動と並行し、2つの書店に勤める現役書店員。9 月19日には初小説『探偵はパシられる』（PHP研究所）発売予定。公式X：@kamo_books「いか文庫」店主 粕川ゆきさん書店勤務のかたわら、店舗も商品もない「エア本屋」・いか文庫を発足。リアル書店での選書やイ