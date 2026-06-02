中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年6月2日、「他者の追及」をめぐる思いをXでつづった。「自身の使命、仕事を語ってこそ、信頼が生まれる」泉氏は「他者の追及は、証拠や確信に基づいて行うもの」とした上で、「単なる印象づけや、いっこうに先が見えない押し問答では、共感は広がらない。当然のこと」と指摘。「そして他者の事ではなく、もっと自身が何者かを語らねば。自身の使命、仕事を語ってこそ、信頼が生まれる」と主張