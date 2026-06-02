名古屋市中村区で家族5人と同居する自宅に火をつけたとして、44歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは中村区城主町の会社員・一井信吾容疑者(44)で、先月30日、自宅の3階に火をつけて住宅の一部を燃やした疑いが持たれています。出火当時、妻と子供ら家族5人も家の中にいて、一井容疑者自身が軽いヤケドをして救急搬送されましたが、ほかの5人は全員避難して無事でした。警察は、現場の状況や本人への聞き取りなどから、