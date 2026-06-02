愛知県豊田市に、日本最大級のオフィスサウナが完成しました。航空宇宙産業や自動車分野での開発・設計などを手掛ける『タマディック』が、総工費およそ45億円をかけて完成させた「タマディック 豊田オフィス Mobius Park」。大小合わせて40畳ほどと日本最大級のオフィスサウナには、およそ10人用のフィンランド式サウナや水風呂などもあります。オフィスサウナの導入でコミュニケーションの活性化や健康意識向上に