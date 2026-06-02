高松港午前10時ごろ 小豆島の土庄港と高松港、岡山港を結ぶフェリー・高速艇を運航する小豆島フェリーと四国フェリーは、3日の始発便から運航を再開する予定です。 2社は台風6号の接近に伴い、2日午後から順次欠航していました。 なお、姫路と福田（小豆島）を結ぶフェリーは、3日も終日欠航するということです。 また、国際両備フェリーによりますと、新岡山港と土庄港を結ぶ便は、