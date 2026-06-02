通貨オプションボラティリティードル円１週間５．１％は嵐の前の静けさか USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.105.104.945.77 1MO6.425.035.696.22 3MO7.115.106.186.27 6MO7.805.496.836.71 9MO8.105.777.266.91 1YR8.386.167.677.15 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.