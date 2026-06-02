欧州株堅調、引き続きＩＴ半導体関連株がけん引役 東京時間17:21現在 英ＦＴＳＥ100 10393.51（+54.56+0.52%） 独ＤＡＸ25313.49（+310.45+1.24%） 仏ＣＡＣ40 8241.62（+95.03+1.16%） スイスＳＭＩ 13390.65（+85.25+0.63%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:21現在 ダウ平均先物JUN 26月限51051.00（-83.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限76