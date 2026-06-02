秋田朝日放送 秋田市河辺の山林で、近くに住む７３歳の女性の遺体が見つかりました。遺体の損傷が激しく、近くにクマがいたことから警察は女性がクマに襲われた可能性があるとみて調べています。 警察などによりますと、午前９時４０分ごろ、秋田市河辺和田で近くに住む竹林貞子さん（７３）の遺体が見つかりました。竹林さんは自宅と畑の間にあるのり面で草刈りをしていたとみられ、近くには草刈り用の鎌と血の付いたタ