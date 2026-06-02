５月２９日、ＢＹＤの自動車運搬船「済南号」への積み込みを待つ新エネルギー車。（ドローンから、南通＝新華社記者／季春鵬）【新華社南通6月2日】中国自動車大手、比亜迪（BYD）の自動車運搬船「済南号」が5月31日、新エネルギー車7273台を積載して江蘇省南通港を出港し、イタリアやスペインなど欧州各国へ向かった。車両は安徽省合肥市や陝西省西安市、江蘇省常州市、鎮江市など各地から鉄道や道路で南通市の洋呂鉄道物流基