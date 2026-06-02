6月2日放送の『ドッキリハッキリ三代澤康司です』（ABCラジオ）の「今日のスペッシャル！」のコーナーに、柴田博アナウンサーが登場！パーソナリティの三代澤康司アナと、火曜パートナーの山田雅人さんが、惜しみない愛情と鋭いツッコミを交えながら、その“伝説の入社秘話”から“定年後の行方”まで、赤裸々なトークを繰り広げた。 ©️ABCラジオ 番組冒頭から、「マン