５月２９日、実験室でテストを行う研究員。（長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春6月2日】中国科学院長春応用化学研究所では、ブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）技術の研究が進められている。電気分析化学国家重点実験室の張強（ちょう・きょう）研究員が率いる24人の研究チームは、脳神経信号の測定・制御に用いる新型神経プローブの開発に取り組んでいる。チームが独自開発した埋め込み型神経プローブは