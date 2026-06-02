安定的な皇位継承に向けた皇族数の確保策をめぐり、衆院の森議長（自民党出身）・石井副議長（中道改革連合出身）、参院の関口議長（自民党出身）・福山副議長（立憲民主党出身）の4氏が、2日午後3時頃から約1時間にわたって衆院議長公邸で協議した。関係者によると、結論には至らず、改めて協議を行うことになったという。5月27日に行われた前回の4者会談では、「立法府の総意」として近く与野党に提示する取りまとめ案の原案が示