「守口市駅の外れに“時代のトップ”が降臨してるのなんでやねん!？」というテーマに挑んだ、A.B.C-Zの塚田僚一と、ABCテレビ福井治人アナウンサー。 大阪・守口市に隠された、スケールの大きさ“トップ級”の歴史ミステリーが展開された。 【TVer】塚ちゃん、とうとうNDY降板宣言!?「今までありがとうございました！」 京阪・守口市駅から高架下沿いの道を10分ほど歩いたところにある、“時