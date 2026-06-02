中東情勢の影響で、不二家も「カントリーマアム」などでパッケージの色を減らします。関係者によりますと、「不二家」は7月から順次、「カントリーマアム」や「ホームパイ」など10の菓子商品について、パッケージに使う色の数を減らします。原材料や包装資材などの価格が上昇するなか、安定供給を継続するためとしていて、小売店などに通知しているということです。一方、中華料理チェーン「日高屋」では、テイクアウト商品の容器