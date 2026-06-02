シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。スタイル維持の秘訣（ひけつ）について語った。MCの「ナイツ」塙宣之から「全然変わらないですね、体形も。結構食べるって」と振られ、森高は「食べるけど、食べたあとはちょっと抑えたりとかは」と打ち明けた。毎日体重を測るかと聞かれると「毎日っていうこともないんですけれど、ちょ