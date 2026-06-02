台風6号の影響に備えてトヨタ自動車はあす（3日）、国内にある13の工場で生産を停止します。トヨタによりますと、台風6号が西日本から東日本の太平洋側にかなり接近することから、あすの早朝から午後3時ごろにかけて、福岡県の工場を除く国内13の工場すべての生産ラインを停止するということです。従業員などの安全確保を最優先に判断したとしています。また、午後3時以降の稼働については台風の状況などを見極めて安全を最優先に