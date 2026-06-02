福島市でクマが出没し、2日午後5時現在も建物の中に居座っているとみられています。クマが現れたのは、JR福島駅から北西に3kmほど離れた福島市笹木野の事業所や住宅が集まる場所で、4人がけがをして医療機関に運ばれました。クマは現在、事業所の中にとどまっているとみられ、警察や市などが緊急銃猟の可能性も視野に警戒しています。