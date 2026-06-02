ロシア軍は2日未明からウクライナ各地に大規模な攻撃を仕掛け、ウクライナ側はこれまでに12人が死亡、100人以上がけがをしたとしています。ロシア軍は2日未明、ウクライナ各地を攻撃しました。ウクライナ当局によりますと、攻撃は無人機650機以上、ミサイル70発以上が使われた大規模なもので、首都キーウでは集合住宅や医療機関などが攻撃され、これまでに4人が死亡、65人がけがをしたということです。東部のドニプロでは集合住宅