【JOUR7月号】 6月2日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ誌「JOUR7月号」を6月2日に発売した。価格は700円。 今月号では、マンガ・みづき水脈氏、原作・夕日氏によるラブストーリー「限界オタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています。」がセンターカラーで連載スタート。本作は、御曹司の契約結婚から始