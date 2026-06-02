6月1日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、先週に引き続き「新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退後楽園ホール大会」の予選会が開催された。6月11日（木）の決戦に向けて最強メンバーを揃えるべく、前回の16名から勝ち残った9名がラスト4枠をかけて激突。現役レスラーから芸能界のガチ勢、テレビ朝日アナウンサー陣までがしのぎを削るハイレベルな戦いとなった。【映像】上田晋也、収録中に声荒げ…“ポンコツM