Bリーグは6月2日、移籍・契約に関する憶測、未公開情報のSNS投稿について公式HPで表明した。 各チームは「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」終了に伴い、ヘッドコーチをはじめとしたスタッフ、選手の去就を発表。Bリーグは「クラブによる選手・スタッフの獲得およびチーム編成は、B.LEAGUEおよびクラブを応援してくださる皆様の関心事であり、その動向に一喜一憂いただくこと