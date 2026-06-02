世界中で愛されるサッカーというスポーツを“地政学”という切り口で描いた『サッカーと地政学 - ゴールの先に世界が見える』(ワニブックス)が今年3月に発売され、重版4刷の人気を博している。史上最多48か国が出場するワールドカップイヤーをピッチ上だけでなく、地理、政治、外交などさまざまな視点から楽しめる一冊。『ゲキサカ』は著者・木崎伸也氏のインタビューを行い、豊富な取材の集積からこの本に込められた思いを聞い