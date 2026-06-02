愛媛オレンジバイキングスは6月2日、古野拓巳と2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 現在33歳の古野は、178センチ87キロのポイントガード。福岡第一高校、日本経済大学を経て、2014年にアーリーエントリーで熊本ヴォルターズへ加入した。Bリーグ開幕後は広島ドラゴンフライズでもプレーし、2021－22シーズンに熊本へ復帰。翌シ&#125