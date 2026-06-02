香川県宇多津町は、2日午後5時30分に「高齢者等避難（警戒レベル3）」を出し、早めの避難を促しました。 「高齢者等避難（警戒レベル3）」が出されたのは新町地区の290世帯 558人、大門地区の82世帯 167人、中村地区の37世帯 112人など合わせて457世帯 923人です。 「高齢者等避難」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムー