ＩＨＩは２日の取引終了後、子会社のＩＨＩエアロスペースが同日付で宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）から５カ月間の競争参加資格停止処分を受けたと発表した。業績に与える影響は現在精査中。ＪＡＸＡとの機材装置の保全業務に関する契約などにおいて、業務の一部で作業未了のものを完了したと事実と異なる報告を行い、費用を請求していたことが判明した。 今回の件はＩＨＩエアロスペースがＪＡＸＡと機材装