テクノメディカがこの日の取引終了後に、２６年９月末日を基準日とする株主から株主優待を廃止すると発表した。株主に対する公平な利益還元のあり方について検討を重ねた結果、株主優待制度を廃止し、今後は配当による安定的かつ公平な利益還元に集約することが適切であると判断したという。なお、同社は５月１１日に配当方針の変更を発表しており、２９年３月期までの中期経営計画期間中は配当性向８０％以上、総還元性向１５０