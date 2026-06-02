川田テクノロジーズがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１５０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９３％）、または１５億円としており、取得期間は６月５日から８月３１日まで。資本効率の向上及び機動的かつ柔軟な資本政策の実施のためとしている。 出所：MINKABU PRESS