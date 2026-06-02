今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢に左右される展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円１０～１５９円９０銭。 この日はイラン情勢への不透明感が強まり原油価格が高止まりするなか、ドルは一時１５９円７０銭台に上昇した。明日にかけてもイラン情勢と原油価格を注視する展開が続きそうだ。今晩は米４月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数の発表がある。また、明日は植田和男