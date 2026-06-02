セイコーウオッチは、＜セイコー アストロン＞Nexterより、水晶（クオーツ）をダイヤルのモチーフとした限定モデル2種を7月10日に発売することを発表した。希望小売価格はいずれも330,000円（税込）で、全世界で1,200本（うち国内500本）の数量限定となる。 【画像あり】クリスタルグリーンとクリスタルピンクの本体がきらやか本体外観 ＜セイコー アストロン＞は、1969年にセイコ