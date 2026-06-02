愛知県愛西市で2日午前、2階建ての住宅が全焼する火事があり、焼け跡から見つかった年齢・性別不明の1人が死亡しました。警察と消防によりますと、火事があったのは愛西市勝幡町の住宅で、午前9時45分ごろ、「火が出ている」と通行人の女性から警察に通報がありました。消防が出動し、火はおよそ2時間40分後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から年齢と性別が分からない1人の遺体が見つかりました