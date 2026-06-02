レバンガ北海道の富永啓生選手が札幌市内の小学校を訪問しました。交流した児童たちはバスケットボールの楽しさを感じる特別な１日となったようです。札幌市立資生館小学校の児童たちに迎えられたのは、レバンガ北海道の富永啓生選手です。レバンガの学校訪問は毎年シーズンオフに行われていて、子どもたちに運動することの楽しさやバスケットボールの魅力を感じてもらうことが狙いです。ミニゲームや実際